ولي العهد السعودي: على المجتمع الدولي وقف العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين

أكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنّ "المملكة العربية السعودية أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية".

وأشار بن سلمان في كلمة ألقاها في القمة العربية في المنامة إلى أنّ "المملكة استضافت اجتماعا أدان العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة ".

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وقال: "المملكة دعمت جهود معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة". وأضاف: "نُطالب المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة".

وتابع بن سلمان: "ندعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها".

وشدّد على أنّ "المملكة تدعو إلى حلّ النزاعات عبر الطرق السلمية".

ولفت بن سلمان إلى أنّ "المملكة تؤكد أهمية الحفاظ على أمن منطقة البحر الأحمر"، ودعا إلى "وقف أي نشاط يؤثر على سلامة الملاحة البحر".

وقال: "على المجتمع الدولي وقف العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين".