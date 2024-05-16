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عربي-دولي

ملك البحرين: ندعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة

Lebanon 24
16-05-2024 | 07:10
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أشار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى أنّ "القمة العربية تنعقد وسط ظروف بالغة التعقيد".
 
 
وأكّد ملك البحرين في كلمته خلال القمة العربية في المنامة، أنّ "مصلحة الشعب الفلسطيني ترتكز على وحدة صفه".
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وقال إنّ "منظمة التحرير الفلسطينية تظل هي الممثل الشرعي للفلسطينيين".
 
 
وشدّد ملك البحرين على أنّ "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ستنعكس إيجابا على المنطقة".
 
 
وأضاف: "ندعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة".
 
 
ودعا ملك البحرين "إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط".
 
 
وأشار إلى أنّ "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يبرز الحاجة لموقف دولي موحد".
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