أعمال القمة العربية انطلقت في البحرين... وفلسطين محور كلمات القادة

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ولي العهد السعودي: على المجتمع الدولي وقف العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين



وقد استهلّ الكلمات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد أنّ "المملكة العربية السعودية أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية".



وأشار بن سلمان في كلمة ألقاها في القمة العربية في المنامة إلى أنّ "المملكة استضافت اجتماعا أدان العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة ".



وقال: "المملكة دعمت جهود معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة". وأضاف: "نُطالب المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة".



وتابع بن سلمان: "ندعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها".



ملك البحرين: ندعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة انطلقت أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، ويتضمن مشروع جدول الأعمال المطروح 8 بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية.وقد استهلّ الكلمات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد أنّ "المملكة العربية السعودية أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية".وأشار بن سلمان في كلمة ألقاها في القمة العربية في المنامة إلى أنّ "المملكة استضافت اجتماعا أدان العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة ".وقال: "المملكة دعمت جهود معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة". وأضاف: "نُطالب المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة".وتابع بن سلمان: "ندعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها".



من جهته، أشار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى أنّ "القمة العربية تنعقد وسط ظروف بالغة التعقيد".



وأكّد ملك البحرين في كلمته خلال القمة العربية في المنامة، أنّ "مصلحة الشعب الفلسطيني ترتكز على وحدة صفه".



وقال إنّ "منظمة التحرير الفلسطينية تظل هي الممثل الشرعي للفلسطينيين".



وشدّد ملك البحرين على أنّ "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ستنعكس إيجابا على المنطقة".

أبو الغيط: حلفاء إسرائيل وفروا لها غطاء سياسياً لاستمرار الحرب في غزة



أما الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فلفت إلى أنّ "العدوان الإسرائيلي على غزة أبرز أهمية الإنهاء الفوري للاحتلال".



وقال أبو الغيط في كلمته خلال القمة العربية في المنامة، إنّ "إسرائيل تُواصل عمليات التطهير العرقي في غزة بقوة السلاح".

وشدّد على أنّه "يجب وضع مسار موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية".



وأضاف أبو الغيط: "نُطالب بمؤتمر دولي للسلام يجسد رؤية حل الدولتين".



وأوضح أنّ "حلفاء إسرائيل وفروا لها غطاء سياسيا لاستمرار الحرب في غزة".



وأشار أبو الغيط إلى أنّ "الحرب في السودان تُهدّد حياة الملايين، ويجب إسكات البنادق فوراً".

غوتيريش: أدعو مجدداً إلى وقف إطلاق النار في غزة







واعتبر غوتيريش، أنّ "ما يحدث في غزة أكبر صراع ألحق ضررا بالمدنيين خلال عقود".



ودعا "مجددا إلى وقف إطلاق النار في غزة".



وأبدى غوتيريش إنزعاجه "من اتساع الاستيطان والعنف في الضفة الغربية".



وتابع: "الهجوم على رفح غير مقبول، وحجم المساعدات قليل للغاية".



ودعا غوتيريش "لوقف إطلاق النار في السودان، والتحوّل لعملية سياسية".



وأشار إلى أنّ "الحرب في السودان تُعرّض الملايين للمجاعة".

كما كانت كلمة للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، قال في خلالها إنّ "الحرب في غزة مروعة"، وأضاف: "أرفض سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين".واعتبر غوتيريش، أنّ "ما يحدث في غزة أكبر صراع ألحق ضررا بالمدنيين خلال عقود".ودعا "مجددا إلى وقف إطلاق النار في غزة".وأبدى غوتيريش إنزعاجه "من اتساع الاستيطان والعنف في الضفة الغربية".وتابع: "الهجوم على رفح غير مقبول، وحجم المساعدات قليل للغاية".ودعا غوتيريش "لوقف إطلاق النار في السودان، والتحوّل لعملية سياسية".وأشار إلى أنّ "الحرب في السودان تُعرّض الملايين للمجاعة".

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: "كل تأخير في حلّ الدولتين يعني استمرار الكارثة



بدوره، ندّد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد "بالدمار غير المسبوق في غزة".



وطالب فقي محمد في القمة العربية "بوقف الحرب في غزة وتنفيذ حلّ الدولتين".



وأشار إلى أنّ "كل تأخير في حلّ الدولتين يعني استمرار الكارثة".



وقال فقي محمد: "نتمسك بروابط الشراكة الافريقية العربية وتنشيطها".

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: فلسطين تتعرّض لحرب وحشية يجب وقفها فورا



من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه "نطمح لتعزيز التعاون بوجه التحديات ولتحقيق تطلعات شعوبنا بالسلام".



وأضاف أنّ "استمرار الحرب في غزة ينتهك كل القرارات الدولية".



ولفت إلى أنّ "فلسطين تتعرّض لحرب وحشية يجب وقفها فورا".



وأضاف: "يجب ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم ورفض تهجيرهم".

العاهل الأردني: الحرب على غزة يجب أن تتوقف فوراً





وأشار العاهل الأردني إلى أنّ "ما تشهده غزة من تدمير سيترك آثارا سلبية لأجيال قادمة".



وأكّد أنّ "الحرب على غزة يجب أن تتوقف فوراً".



وشدّد العاهل الأردني على أنّ "يجب مساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها".



وقال: "يجب أن يحصل الفلسطينيون على دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية".



وتابع العاهل الأردني: "نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وفصل غزة عن الضفة الغربية".



وقال: "نُشدّد على ضرورة إستمرار دعم "الأونروا".



السيسي: نرفض تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين

أما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فشدد على أنّ "الحرب الإسرائيلية على غزة تفرض الاختيار بين مساري السلام أو الفوضى".



وأشار السيسي في القمة العربية، إلى أنّ "إسرائيل أمعنت في القتل والانتقام وحاصرت شعبا كاملا سعيا لتهجيره".



وقال: "نخرط في محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط".



وأضاف السيسي أنّ "إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها وتمضي قدما في العمليات العسكرية برفح".



وقال: "نرفض تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين".



وتابع السيسي: "لا نرى إرادة سياسية دولية حقيقية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".



ولفت إلى أنّ "إسرائيل تسعى لجعل الحياة في غزة مستحيلة لتهجير أهل القطاع".



وقال السيسي إنّ "النظام الدولي يتعرض لاختبار وتبعاته ستكون كبيرة على السلم والأمن العالميين".



وأكّد أنّ "سياسة حافة الهاوية في غزة لا يمكن أن تجلب السلام".



وأضاف السيسي أنّ "حياة الفلسطينيين لا تقل أهمية عن حياة الآخرين ومن حقهم الحصول على دولتهم". كما اعتبر العاهل عبدالله الثاني أنّ "منطقتنا تشهد واقعا أليما وغير مسبوق بسبب ما يحدث في غزة".وأشار العاهل الأردني إلى أنّ "ما تشهده غزة من تدمير سيترك آثارا سلبية لأجيال قادمة".وأكّد أنّ "الحرب على غزة يجب أن تتوقف فوراً".وشدّد العاهل الأردني على أنّ "يجب مساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها".وقال: "يجب أن يحصل الفلسطينيون على دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية".وتابع العاهل الأردني: "نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وفصل غزة عن الضفة الغربية".وقال: "نُشدّد على ضرورة إستمرار دعم "الأونروا".أما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فشدد على أنّ "الحرب الإسرائيلية على غزة تفرض الاختيار بين مساري السلام أو الفوضى".وأشار السيسي في القمة العربية، إلى أنّ "إسرائيل أمعنت في القتل والانتقام وحاصرت شعبا كاملا سعيا لتهجيره".وقال: "نخرط في محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط".وأضاف السيسي أنّ "إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها وتمضي قدما في العمليات العسكرية برفح".وقال: "نرفض تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين".وتابع السيسي: "لا نرى إرادة سياسية دولية حقيقية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".ولفت إلى أنّ "إسرائيل تسعى لجعل الحياة في غزة مستحيلة لتهجير أهل القطاع".وقال السيسي إنّ "النظام الدولي يتعرض لاختبار وتبعاته ستكون كبيرة على السلم والأمن العالميين".وأكّد أنّ "سياسة حافة الهاوية في غزة لا يمكن أن تجلب السلام".وأضاف السيسي أنّ "حياة الفلسطينيين لا تقل أهمية عن حياة الآخرين ومن حقهم الحصول على دولتهم".

عباس: موقف حماس يصبّ في مخطط إسرائيل بإنهاء حلّ الدولتين

وكانت كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد فيها أنّ "جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة مستمرة منذ 7 أشهر بغطاء أميركي".



وأشار إلى أنّ "أميركا استخدمت "الفيتو" 4 مرات لمنع وقف الحرب وحصول فلسطين على عضوية أممية".



وأضاف عباس: "شكلنا حكومة من الكفاءات ولاقت ترحيبا دوليا دون أي دعم".



وأكّد أنّه "يجب مطالبة الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا".



ودعا عباس "الولايات المتحدة التوقف عن استخدام "الفيتو" ضدّ الإجماع الدولي".



ورأى أنّ "موقف حماس يصب في مخطط إسرائيل بإنهاء حلّ الدولتين".



وقال عباس إنّ "حماس نفذت هجوم 7 تشرين الاول بقرار منفرد، وأوجدت المبررات لإسرائيل".



ولفت إلى أنّ "إسرائيل تُكرّس سياسات فصل غزة عن الضفة لتبديد حلّ الدولتين".



واعتبر عباس أنّ "رفض حماس إنهاء الانقسام يصبّ في مصلحة إسرائيل".



وقال: "نُطالب بوقف الحرب على غزة كأولوية في هذه المرحلة".



وتابع عباس: "نرفض تهجير الفلسطينيين وتكرار مأساة النكبة". وقال: "ُنطالب المجتمع الدولي بالبدء الفوري في تنفيذ حلّ الدولتين".

الرئيس الموريتاني: نرفض ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من إبادة ممنهجة



وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني "نرفض ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من إبادة ممنهجة".



وأضاف الغزواني في القمة العربية: "مخطئ من يظن أنه بالتمادي في القتل والتدمير يمكنه تحقيق الأمن".



رئيس جمهورية جيبوتي: نطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة



أما رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي فطالب "بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة".



وأضاف جيلي: "الحرب السودانية تنذر بكارثة ستطال تداعياتها المنطقة كلها".

رئيس المجلس الرئاسي اليمني: نطالب بوقف كامل لإطلاق النار في غزة وقال رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي: "يجدد اليمن موقفه الثابت من الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".



وأضاف العليمي في القمة العربية: "نطالب بوقف كامل لإطلاق النار في غزة".



وأكد أن "الحوثي لا يمتلك الرصيد الأخلاقي للحديث عن القضية الفلسطينية".



وتابع قائلاً: "نثّمن الجهود الإقليمية والدولية للتوصل لحل شامل للقضية اليمنية". وقال رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي: "يجدد اليمن موقفه الثابت من الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".وأضاف العليمي في القمة العربية: "نطالب بوقف كامل لإطلاق النار في غزة".وأكد أن "الحوثي لا يمتلك الرصيد الأخلاقي للحديث عن القضية الفلسطينية".وتابع قائلاً: "نثّمن الجهود الإقليمية والدولية للتوصل لحل شامل للقضية اليمنية".

رئيس الحكومة المغربية: نرفض فرض واقع جديد في قطاع غزة

من جهته، جدّد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش تأكيد "دعم المغرب لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة".



وأضاف أخنوش في القمة العربية في المنامة: "نرفض فرض واقع جديد في قطاع غزة، وذلك لن يزيد إلا من تفاقم الأوضاع والعنف".

ميقاتي: نُطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلّة



وفي كلمة شاملة، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إنّ "ما يشهده لبنان من أحداث وتصعيد على حدوده الجنوبيّة، منذ اكثر من سبعة أشهر، تزامنًا مع ما يُعانيه أهالي قطاع غزة من وجع أليم، ليس سوى نتيجة طبيعيّة لتواصل الاعتداءات الإسرائيليّة على بلدنا المؤمن بالسلام والعدالة، في ظل انتهاكات إسرائيل المستمرّة لسيادته الوطنيّة وخرقها المتمادي لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، والتي وصلت إلى حوالي 35 ألف خرقٍ منذ صدوره في العام 2006".



وأضاف ميقاتي أنّ "لبنان ما انفكّ يُبادر منذ اندلاع هذه الأحداث إلى إطلاق النداءات لوقف إطلاق النار والحفاظ على الاستقرار والهدوء، مُحذرًا من أن تمادي إسرائيل في ارتكاباتها سوف يساهم بتدحرج رقعة الأزمة وإشعال المنطقة".



وقال: "نُجدّد اليوم، أمامكم، التزام لبنان قرارات الشرعيّة الدوليّة، ونطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلّة ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها البريّة والبحريّة والجويّة، والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلّة مُتكاملة بضمانات دوليّة واضحة ومُعلنة".



وأشار ميقاتي إلى أنّ "الملف الثاني الذي يشغل بالنا يتعلق بتزايد أعداد النازحين السوريين في لبنان ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة والموارد المحدودة لوطننا. لبنان الذي تحمّل العبء الاكبر منهم يعوّل على ما تمّ تحقيقه من تطوّر في الموقف العربي الجامع، مع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربيّة في قمّة جدّة، العام الماضي، آملين تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا مما يُساعد على تحقيق رؤية عربيّة مُشتركة مُتّفق عليها، وبلورة آليّة تمويليّة لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، حيث ينبغي التوقّف عن استخدام هذه القضيّة التي باتت تُهدد أمن واستقرار لبنان والدول المُضيفة والمانحة على حدٍّ سواء".



وأكّد "استعداد لبنان الكامل للتعاون، وخصوصًا مع دول الجوار العربيّة والأوروبيّة، من أجل معالجة هذه الأزمة ووضع حدٍ لها، من خلال تأمين عودة السوريين إلى بلداتهم وقراهم التي أصبحت آمنة، وتقديم المساعدات اللازمة والمُجدية لهم في بلدهم، وتأمين مقومات الحياة الأساسية لسكان القرى والبلدات المتضررة. فهذه مشكلة تتراكم عندنا وَهْنًا على وَهْنٍ، وهي مُعْضِلَةٌ جميعُنا شركاءُ في حلِّها".



وتابع ميقاتي: "اما رأسَ الأزماتِ عندنا والذي يحتل الاولوية في الاهتمام وليس في الترتيب فهو شغورُ سُدَّةِ الرئاسة ، وعدمُ توصُّلِ اللبنانيين حتى الآن إلى آليةِ اتفاقٍ على انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية يعيدُ الانتظامَ إلى الحياة الدستورية. وإن اللبنانيين يعوّلون جدًّا على الدور الفعال للأشقاء العرب، ولا سيما أعضاء اللجنة الخماسية، من أجل مساعدة القوى السياسية اللبنانية على إنجاز هذا الاستحقاق، الذي يشكل الحوار مدخلًا لا بدَّ منه لاستعادة الاستقرار وإطلاق ورشةِ التعافي والنهوض".

رئيس وزراء الكويت: لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار من دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح "لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار من دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".



وأضاف: "نرفض دعوات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة وتحميل دول الجوار التبعات الإنسانية".



وقال: "نؤكد التزامنا بكل ما يحقق ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وعدالة قضيته".



وتابع: "نؤكد موقفنا الثابت في ما يتعلق بدعم حرية الملاحة بالمياه الدولية".



رئيس جمهورية القمر المتحدة: ندين الجرائم الإسرائيلية في غزة



أدان رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي "الجرائم الإسرائيلية في غزة".



وأضاف في القمة العربية: "الحرب في القطاع خلفت آثار مدمرة على الإنسانة".



نائب رئيس الوزراء العُماني: الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني يحتّم علينا اتخاذ موقف أكثر تأثيرًا

قال نائب رئيس الوزراء العُماني أسعد بن طارق آل سعيد إن "الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني يحتّم علينا اتخاذ موقف أكثر تأثيرًا".



وأضاف في القمة العربية: "لن يتحقق الاستقرار والازدهار في منطقتنا بدون الحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه".