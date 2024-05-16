أبو الغيط: حلفاء إسرائيل وفروا لها غطاء سياسيا لاستمرار الحرب في غزة

لفت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى أنّ "العدوان الإسرائيلي على غزة أبرز أهمية الإنهاء الفوري للاحتلال".

وقال أبو الغيط في كلمته خلال القمة العربية في المنامة، إنّ "إسرائيل تُواصل عمليات التطهير العرقي في غزة بقوة السلاح".

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وشدّد على أنّه "يجب وضع مسار موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف أبو الغيط: "نُطالب بمؤتمر دولي للسلام يجسد رؤية حل الدولتين".

وأوضح أنّ "حلفاء إسرائيل وفروا لها غطاء سياسيا لاستمرار الحرب في غزة".

وأشار أبو الغيط إلى أنّ "الحرب في السودان تُهدّد حياة الملايين، ويجب إسكات البنادق فوراً".