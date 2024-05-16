غوتيريش: أدعو مجددا إلى وقف إطلاق النار في غزة

قال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، إنّ "الحرب في غزة مروعة"، وأضاف: "أرفض سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين".

واعتبر غوتيريش خلال القمة العربية في المنامة، أنّ "ما يحدث في غزة أكبر صراع ألحق ضررا بالمدنيين خلال عقود".

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ودعا "مجددا إلى وقف إطلاق النار في غزة".

وأبدى غوتيريش إنزعاجه "من اتساع الاستيطان والعنف في الضفة الغربية".

وتابع: "الهجوم على رفح غير مقبول، وحجم المساعدات قليل للغاية".

ودعا غوتيريش "لوقف إطلاق النار في السودان، والتحوّل لعملية سياسية".

وأشار إلى أنّ "الحرب في السودان تُعرّض الملايين للمجاعة".