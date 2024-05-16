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غوتيريش: أدعو مجددا إلى وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
16-05-2024 | 07:26
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قال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، إنّ "الحرب في غزة مروعة"، وأضاف: "أرفض سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين".
 
 
واعتبر غوتيريش خلال القمة العربية في المنامة، أنّ "ما يحدث في غزة أكبر صراع ألحق ضررا بالمدنيين خلال عقود".
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ودعا "مجددا إلى وقف إطلاق النار في غزة".
 
 
وأبدى غوتيريش إنزعاجه "من اتساع الاستيطان والعنف في الضفة الغربية".
 
 
وتابع: "الهجوم على رفح غير مقبول، وحجم المساعدات قليل للغاية".
 
 
ودعا غوتيريش "لوقف إطلاق النار في السودان، والتحوّل لعملية سياسية".
 
 
وأشار إلى أنّ "الحرب في السودان تُعرّض الملايين للمجاعة".
 
 
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