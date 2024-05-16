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عربي-دولي

العاهل الأردني: الحرب على غزة يجب أن تتوقف فوراً

Lebanon 24
16-05-2024 | 07:50
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قال العاهل الأردني عبدالله الثاني إنّ "منطقتنا تشهد واقعا أليما وغير مسبوق بسبب ما يحدث في غزة".
 
 
وأشار العاهل الأردني إلى أنّ "ما تشهده غزة من تدمير سيترك آثارا سلبية لأجيال قادمة".
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وأكّد أنّ "الحرب على غزة يجب أن تتوقف فوراً".
 
 
وشدّد العاهل الأردني على أنّ "يجب مساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها".
 
 
وقال: "يجب أن يحصل الفلسطينيون على دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية".
 
 
وتابع العاهل الأردني: "نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وفصل غزة عن الضفة الغربية".
 
 
وقال: "نُشدّد على ضرورة إستمرار دعم "الأونروا".
 
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