السيسي: نرفض تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنّ "الحرب الإسرائيلية على غزة تفرض الاختيار بين مساري السلام أو الفوضى".

وأشار السيسي في القمة العربية، إلى أنّ "إسرائيل أمعنت في القتل والانتقام وحاصرت شعبا كاملا سعيا لتهجيره".

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وقال: "نخرط في محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط".

وأضاف السيسي أنّ "إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها وتمضي قدما في العمليات العسكرية برفح".

وقال: "نرفض تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين".

وتابع السيسي: "لا نرى إرادة سياسية دولية حقيقية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ولفت إلى أنّ "إسرائيل تسعى لجعل الحياة في غزة مستحيلة لتهجير أهل القطاع".

وقال السيسي إنّ "النظام الدولي يتعرض لاختبار وتبعاته ستكون كبيرة على السلم والأمن العالميين".

وأكّد أنّ "سياسة حافة الهاوية في غزة لا يمكن أن تجلب السلام".

وأضاف السيسي أنّ "حياة الفلسطينيين لا تقل أهمية عن حياة الآخرين ومن حقهم الحصول على دولتهم".