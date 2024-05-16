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عربي-دولي

عباس: موقف حماس يصبّ في مخطط إسرائيل بإنهاء حلّ الدولتين

Lebanon 24
16-05-2024 | 08:04
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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنّ "جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة مستمرة منذ 7 أشهر بغطاء أميركي". وأشار إلى أنّ "أميركا استخدمت "الفيتو" 4 مرات لمنع وقف الحرب وحصول فلسطين على عضوية أممية".
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وأضاف عباس في القمة العربية: "شكلنا حكومة من الكفاءات ولاقت ترحيبا دوليا دون أي دعم".  
 
وأكّد أنّه "يجب مطالبة الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا". 
 
ودعا عباس "الولايات المتحدة التوقف عن استخدام "الفيتو" ضدّ الإجماع الدولي".
 
ورأى أنّ "موقف حماس يصب في مخطط إسرائيل بإنهاء حلّ الدولتين".
 
وقال عباس إنّ "حماس نفذت هجوم 7 تشرين الاول بقرار منفرد، وأوجدت المبررات لإسرائيل".
 
ولفت إلى أنّ "إسرائيل تُكرّس سياسات فصل غزة عن الضفة لتبديد حلّ الدولتين".
 
واعتبر عباس أنّ "رفض حماس إنهاء الانقسام يصبّ في مصلحة إسرائيل".
 
وقال: "نُطالب بوقف الحرب على غزة كأولوية في هذه المرحلة".
 
وتابع عباس: "نرفض تهجير الفلسطينيين وتكرار مأساة النكبة". وقال: "ُنطالب المجتمع الدولي بالبدء الفوري في تنفيذ حلّ الدولتين".
 
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