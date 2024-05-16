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عربي-دولي

رئيس جمهورية جيبوتي: نطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
16-05-2024 | 08:24
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طالب رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي "بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة". 
 
وأضاف جيلي من القمة العربية: "الحرب السودانية تنذر بكارثة ستطال تداعياتها المنطقة كلها". 
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