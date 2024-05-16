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الرئيس العراقي: نجدد دعمنا للبنان لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي

Lebanon 24
16-05-2024 | 08:32
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جدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد الموقف العراقي بدعم صمود الشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له ولنيل حقوقه. 
 
وأضاف في القمة العربية، "نجدد تمسكنا بوحدة أراضي سوريا وتطهير الإرهاب فيها وتحقيق أماني الشعب السوري الشقيق". 
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وأشار إلى أن ما "ما وصلت إليه الأمور في السودان مؤسف"، مؤكداً دعم العراق "للاستقرار السياسي ونبذ الخلافات". 
 
وجدد الرئيس العراقي دعم بلاده "للبنان لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني". 
 
وأكد على رفض العراق "الانتهاكات التي تستهدف سيادته واستخدام أراضيه ساحة لتصفية الحسابات". 
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