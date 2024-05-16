مدريد ترفض السماح برسو سفينة تحمل أسلحة لإسرائيل

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رفضت مدريد السماح لسفينة تحمل شحنة أسلحة متّجهة إلى إسرائيل بالرسو في ميناء إسباني، بحسب ما أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.وقال الوزير للصحافيين في بروكسل: "هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بذلك، لأنها المرة الأولى التي نرصد فيها سفينة تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل تريد أن ترسو في ميناء إسباني".وأضاف أنه "من الآن فصاعداً سينطبق الشيء نفسه على أي سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل وترغب في الرسو في ميناء إسباني.وتابع: "سترفض وزارة الخارجية بشكل منهجي عمليات الرسو هذه لسبب واضح. الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من الأسلحة، بل يحتاج إلى مزيد من السلام".