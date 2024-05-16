دوي إنفجار عنيف في مأرب.. والحوثي يؤكد إسقاط مسيّرة أميركية

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أكدت مصادر محلية يمنية سماع دوي انفجار عنيف هزّ مدينة مأرب شمال شرق اليمن.ورجّحت مصادر أن يكون الانفجار ناتجاً عن صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي من مناطق سيطرتها في مديرية صرواح.وقالت جماعة الحوثي إن الانفجار وقع بعد إسقاطها طائرة مسيرة بدون طيار في مأرب.ولم يصدر أي تأكيد بعد من القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم".