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عربي-دولي

متهمةً واشنطن بـ"تضليل الرأي العام".. كوريا الشمالية تنفي بيع أسلحة لروسيا

Lebanon 24
16-05-2024 | 23:13
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نفت كيم يو جونغ، الشقيقة صاحبة النفوذ القوي للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تبادل أسلحة مع روسيا، وذلك بعد اتهامات أميركية نفتها كل من كوريا الشمالية وموسكو، على الرغم من تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.
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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم يو جونغ القول في بيان إن "نظرية" صفقة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا والمكونة من خليط من الأحكام المسبقة والخيال هي "النظرية الأكثر سخافة" ولا تستحق تقييما أو تفسيرا من أحد، ووصفتها بأنها إشاعة كاذبة تروج لها قوى معادية.

وأضافت أن الأسلحة التي تطورها كوريا الشمالية ليست موجهة للتصدير وإنما للدفاع ضد كوريا الجنوبية.

كما اتهمت شقيقة زعيم كوريا الشمالية سيول وواشنطن بـ"تضليل الرأي العام عبر إطلاق إشاعة كاذبة بأن أنظمة الأسلحة التي ننتجها مخصصة للتصدير إلى روسيا".

وأضافت "الأمر الأكثر إلحاحا بالنسبة إلينا ليس الإعلان أو تصدير شيء ما، بل جعل جاهزية جيشنا للحرب والردع أكثر اكتمالا من حيث الجودة والكمية". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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