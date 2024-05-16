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شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

Lebanon 24
16-05-2024 | 23:20
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استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في غارة شنها الطيران الإسرائيلي على مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
 
وشن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم ومساء الخميس، سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينة وفا.
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وأفادت مصادر محلية للوكالة الفلسطينية للأنباء بأن سلاح الجو الإسرائيلي قصف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وشن غارات وسط المدينة.


وفي وقت سابق، قتل شاب وأصيب آخران، في قصف قرب دوار العودة وسط رفح جنوب القطاع، كما تعرض شرق المدينة لقصف مدفعي.
وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارات عنيفة شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم جباليا، ونسف مربعات سكنية في المخيم، متزامنا مع قصف مدفعي لمناطق متفرقة شمال القطاع.
وأعلنت مصادر طبية، بحسب وفا، وصول جثامين 9 شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس، في الساعات الأخيرة.
كما استشهد فلسطينيان على الأقل في غارة شنها الطيران الإسرائيلي على تجمع للمدنيين، في الوقت الذي شهدت منطقة عسقولة غارات إسرائيلية متعددة.
وأوردت وفا نقلا عن مصادر محلية غارات إسرائيلية استهدفت منزلا أمام مستشفى الكويت في رفح ومحيطه، كما قصفت منزلا في حي الجنينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 35272، والإصابات إلى 79205، منذ السابع من تشرين الاول الماضي. (سكاي نيوز)
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