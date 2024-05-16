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عربي-دولي

اعتدى على 3 نساء.. وزير فرنسي يواجه تهمة الإعتداء الجنسي

Lebanon 24
16-05-2024 | 23:24
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وجّه الادعاء الفرنسي إلى الوزير الفرنسي السابق داميان أباد تهمة الاعتداء الجنسي على نساء، وفق ما أفادت مصادر قريبة من ملف القضية.

ورفض أباد النائب عن حزب "النهضة" الوسطي الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون هذه الاتهامات.
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ويعود الاتهام بمحاولة الاغتصاب إلى حادثة وقعت عام 2010 خلال حفل أقامه في منزله في باريس. ولا يزال التحقيق مستمرا في قضيتي اعتداء جنسي أخريين تعودان إلى عامي 2010 و2011.

وصرّح أباد لوكالة فرانس برس أنه سيثبت أن "لا أساس لهذه الاتهامات"، مؤكدا أن "ليس لديه أدنى شك" في تبرئته في القضايا الأخرى.

وفي أيار 2022، تم تعيين أباد وزيرا للتضامن في الحكومة الفرنسية مع حقيبة للاشراف على السياسات تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولكن بعد فترة وجيزة، نشر موقع ميديابارت الاستقصائي شهادات لامرأتين قالتا إنه اعتدى عليهما في عامي 2010 و2011. ودفع هذا التقرير امرأة ثالثة إلى التقدم بشكوى مماثلة.

ورفع البرلمان الحصانة عن اباد حيث اعتقل لفترة وجيزة في يونيو 2023 قبل إطلاق سراحه مع تقدم التحقيق. وكان قد أقيل من الحكومة في تموز 2022. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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