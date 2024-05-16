خسائر الإحتلال البشرية تتزايد خلال 24 ساعة.. فكم بلغ عدد القتلى؟

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ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الهجوم الأخير الذي شنه مقاتلو حماس في جباليا إلى 6 بعد أن أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل جندي آخر، مشيرة إلى أنه قُتل خلال معارك غلاف غزة.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجندي في لواء البصالح، ران يايبتز، 39 عاما من موديعين، قتل جراء انفجار في حادث عملياتي في غلاف غزة.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الخميس عن تعرض عدد من جنوده لانفجار ذخيرة في منطقة عسكرية جنوب مستوطنة سديروت في غلاف غزة.وسبق أن أعلن الجيش الاسرائيلي عن مقتل 5 عسكريين وإصابة 16 آخرين، بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة، في تفجير مبنى تحصنوا فيه بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة مساء أول أمس الأربعاء.والقتلى الخمسة هم الرقيب بيتساليل ديفيد شاشوا والرقيب إيلان كوهين والرقيب دانيال هامو والرقيب غيلاد أريه بويم والنقيب روي بيت ياكوف، مشيرا إلى أنهم قتلوا في معارك شمال غزة أول أمس الأربعاء. (سكاي نيوز عربية)