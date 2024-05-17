Advertisement

عربي-دولي

قبل أي عملية في رفح... أوستن يدعو غالانت لحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات

Lebanon 24
17-05-2024 | 00:10
A-
A+
Doc-P-1200620-638515268511296369.jpg
Doc-P-1200620-638515268511296369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الخميس، ضرورة حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية قبل أي عملية عسكرية محتملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.


وناقش أوستن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، "الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك عبر معبري كرم أبو سالم ورفح"، كما ناقشا "التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في فتح الممر البحري لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة".
Advertisement
واستعرض الوزيران غالانت وأوستن "الجهود الأخيرة لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس". وشدد أوستن على "الضرورة التي لا جدال فيها لضمان حماية المدنيين إلى جانب التدفق المتواصل للمساعدات قبل أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، مؤكدا في المقابل التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وهزيمة حماس.
 
 
وكان غالانت أعلن الخميس تكثيف العمليات العسكرية في رفح، ودخول المزيد من قواته إلى المدينة.
 
يأتي ذلك بالتزامن مع عودة القتال إلى المناطق الشمالية في القطاع، فيما تتقاذف القيادات الإسرائيلية المسؤولية عن الفشل في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:57 | 2024-05-17
03:41 | 2024-05-17
03:31 | 2024-05-17
03:30 | 2024-05-17
03:19 | 2024-05-17
02:56 | 2024-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24