"العصر الجديد".. روسيا والصين نحو علاقات استراتيجية أقوى

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يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة للتجارة بالقرب من الحدود الروسية في شمال شرق الصين، وذلك غداة لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ والتعهد "بعصر جديد" من الشراكة الاستراتيجية.ويختتم بوتين زيارته الرسمية التي بدأها أمس للصين بمدينة هاربين بإقليم هيلونغجيانغ الذي تربطه علاقات تجارية وثقافية طويلة الأجل مع روسيا حيث سيقوم بجولة في معرض روسي صيني ومنتدى للتعاون.وخلال مراسم هيمنت عليها مظاهر الفخامة، وقع بوتين وشي بيانا مشتركا أمس الخميس أشادا فيه "بالعصر الجديد".وقال شي لبوتين إن "الوصول بالعلاقات بين الصين وروسيا لما هي عليه اليوم لم يكن أمرا سهلا، وعلى الجانبين الاعتزاز بها ورعايتها".وأكد البيان المشترك على الشراكة غير المحدودة التي أعلنها الجانبان في شباط 2022، قبل أيام من إرسال بوتين عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا المجاورة.ويرافق بوتين وفد تجاري كبير يضم وزير المالية أنطون سيلوانوف ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب عدد من المسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال.ولم يتضح على الفور ما إذا كان بوتين سيتوقف في محطات أخرى في آسيا. (سكاي نيوز عربية)