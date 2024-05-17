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إقتصاد

نتيجة "حرب الإبادة".. إقتصاد إسرائيل الخاسر الأكبر

Lebanon 24
17-05-2024 | 00:22
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وسط استمرار العدوان على غزة، تعرض اقتصاد الاحتلال إلى انكماش بنسبة 1.4 بالمئة، على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الجار، حسب تقديرات مكتب الإحصاء الإسرائيلي في الأولية، الخميس، التي أظهرت نموه على أساس فصلي 14.1 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من 2023.
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ويأتي انكماش الاقتصاد على أساس سنوي في الربع الأول الماضي، بعد تراجع 21.7 بالمئة في الربع الأخير من 2023، الذي اندلع فيه العدوان على غزة.

وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3.1 بالمئة على أساس سنوي.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص، وهو الناتج المحلي الإجمالي باستثناء خدمات الإسكان والقطاع العام، أقل بـ 4.1 بالمئة من الرقم المسجل في الربع الأول 2023.

وارتفع الاستهلاك الخاص 26.3 بالمئة على أساس فصلي، بعد انخفاضه في الربع السابق، لكنه ما زال منخفضا مقارنة بفترة ما قبل الحرب المباشرة.

من ناحية أخرى، ارتفع الاستهلاك العام بشكل معتدل 7.1 بالمئة، بعد ارتفاع غير مسبوق 86 بالمئة في الربع الأخير 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى الإنفاق الدفاعي. (عربي21)
المصدر: عربي21

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