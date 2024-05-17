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عربي-دولي
عرض إسرائيلي جديد.. فتح معبر رفح بمشاركة ممثلين أمميين
Lebanon 24
17-05-2024
|
00:26
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عرضت إسرائيل مقترحا على مصر لإعادة فتح معبر رفح بمشاركة ممثلين فلسطينيين من غزة وآخرين أمميين.
وذكر موقع "ولا" الإسرائيلي أن المقترح يتضمن إرسال مصر أسماء الفلسطينيين المرشحين لإدارة المعبر على أن يكون لإسرائيل حق الاعتراض على أي منها.
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كما يتضمن تواجدا إسرائيليا خارج معبر رفح لحمايته من هجمات حماس ومنع غير المسموح لهم بالسفر عبر المعبر.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي من المتوقع أن توافق فيه الحكومة الإسرائيلية على توسيع الهجوم العسكري على رفح.
وعلى وقع هذه الأزمة، أثار خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية الثالثة والثلاثين التي اختتمت في البحرين، الخميس، انتقاد حماس.
واتهم عباس الحركة بأنها نفذت هجوم السابع من تشرين الأول بقرار منفرد، وبأن رفضها إنهاء الانقسام يصب في مصلحة إسرائيل.
هذا وطالب محمود عباس المجتمع الدولي بضرورة البدء الفوري في تنفيذ حل الدوليتن، كما عبر عن رفضه تهجير الفلسطينيين وتكرار مأساة النكبة.
من جهتها، انتقدت حماس كلمة الرئيس الفلسطيني خلال القمة العربية في البحرين والتي ذكر فيها أن حماس منحت إسرائيل ذرائع لمهاجمة غزة.
وقالت الحركة في بيان، إن إسرائيل لا تنتظر الذرائع لارتكاب جرائمها، وأكدت حرصها على إتمام الوحدة الوطنية.
وأدان القيادي في حركة حماس محمود المرداوي، في مقابلة مع "العربية" تصريحات عباس.
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