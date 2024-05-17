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عربي-دولي

قضية الممثلة الإباحية.. محامو ترامب يشككون بمصداقية مايكل كوهين

Lebanon 24
17-05-2024 | 00:56
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سعى محامو دونالد ترامب، مرة أخرى إلى التشكيك بأقوال محاميه السابق مايكل كوهين الذي انقلب عليه، أمام هيئة المحلفين في محاكمة حول شراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز.

وكان محامو ترامب، الثلاثاء، هاجموا كوهين، صديق الرئيس السابق الذي أصبح عدوه حاليا محاولين تصويره على أنه متعطش للمال وغير جدير بالثقة.
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وبدأ محامي الدفاع تود بلانش الجولة الثانية من الاستجواب عبر التشديد على تاريخ من الأكاذيب التي سردها كوهين، في مسعى لإقناع هيئة المحلفين بعدم تصديق أنه خرق القانون بطلب من ترامب.
وردد الدفاع أكاذيب كوهين السابقة، وقام أيضا بعرض مقاطع من حلقات لبودكاست يقدمه كوهين وناقش فيه مرارا مواضيع تخص الرئيس السابق.

وقال في إحدى حلقاته "الأفضل أن تصدقوا أنني أريد أن يسقط هذا الرجل".

وأكد كوهين مرارا خلال استجواب الدفاع والادعاء أنه يتحمل "المسؤولية" عن أعماله وواجه العواقب.

واعتبر ترامب، وهو أول رئيس سابق تتم محاكمته جنائيا، أن مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض تعرقلها الإجراءات القانونية التي يواجهها.

وتعقد المحاكمة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر حين سيتواجه ترامب مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي هزمه في الانتخابات السابقة عام 2020.
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