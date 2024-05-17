الجيش الروسي يسقط 102 طائرة مسيرة أوكرانية ويدمر 6 زوارق





وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه خلال الليلة الماضية، منعت القوات الروسية عددا من المحاولات التي قامت بها أوكرانيا لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات من دون طيار وقوارب مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية.

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وأضاف البيان: "دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة واعترضت 51 طائرة مسيرة فوق أراضي شبه جزيرة القرم، و44 طائرة مسيرة في أجواء إقليم كراسنودار، و6 طائرات مسيرة في أجواء مقاطعة بيلغورود، وواحدة في أجواء مقاطعة كورسك"، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك الروسي للأخباري.



وتابع البيان: "دمر الطيران البحري وزوارق الدورية التابعة لأسطول البحر الأسود 6 زوارق مسيرة، في البحر الأسود". أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضية، 102 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، ودمرت أيضا 6 زوارق مسيرة في البحر الأسود.وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه خلال الليلة الماضية، منعت القوات الروسية عددا من المحاولات التي قامت بها أوكرانيا لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات من دون طيار وقوارب مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية.وأضاف البيان: "دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة واعترضت 51 طائرة مسيرة فوق أراضي شبه جزيرة القرم، و44 طائرة مسيرة في أجواء إقليم كراسنودار، و6 طائرات مسيرة في أجواء مقاطعة بيلغورود، وواحدة في أجواء مقاطعة كورسك"، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك الروسي للأخباري.وتابع البيان: "دمر الطيران البحري وزوارق الدورية التابعة لأسطول البحر الأسود 6 زوارق مسيرة، في البحر الأسود".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف، أن أوكرانيا نفذت هجو



ما "فاشلا" بواسطة مسيرات على أهداف عدة في منطقة نوفوروسيسك، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.



وقال كوندراتييف عبر تطبيق تلغرام: "الليلة، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم ضد أهداف مدنية في مدينة نوفوروسيسك. قامت قوات الدفاع الجوي باعتراض أكثر من 10 طائرات من دون طيار، ونتيجة لسقوطها، اندلعت حرائق محلية، ويتم الآن السيطرة عليها".



وأضاف: "وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات. أطلب من سكان نوفوروسيسك التزام الهدوء وعدم نشر صور ومقاطع فيديو لتشغيل أنظمة الدفاع الجوي لدينا على شبكات التواصل الاجتماعي".