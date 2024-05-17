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عربي-دولي

صوّرتها بشكل خفي.. درونات مجهولة المصدر حلّقت فوق سفينة حربية يابانية وأميركية!

Lebanon 24
17-05-2024 | 01:25
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قامت درونات جوية مجهولة بشكل خفي بتصوير مفصل لحاملة المروحيات اليابانية "إيزومو" وحاملة الطائرات الأميركية النووية "رونالد ريغان" وسفن حربية أخرى في قاعدة يوكوسوكا جنوب طوكيو.

وأفادت صحيفة Nikkei، بأن لقطات الفيديو هذه، ظهرت لاحقا في إحدى الشبكات الاجتماعية الصينية.
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وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع اليابانية قامت بتحليل الصور والتحقق عمليا من صحتها.

ووفقا للمقالة، يثير القلق بشكل خاص، أن طائرة بدون طيار مجهزة بكاميرات حلقت دون عوائق مباشرة فوق سطح حاملة المروحيات اليابانية، مما شكل تهديدا مباشرا لسلامتها.

وذكرت الصحيفة بأن اليابان، حظرت منذ عام 2016، تحليق الطائرات بدون طيار فوق المواقع الحيوية والمهمة، بما في ذلك القواعد العسكرية. وتم حولها فرض مناطق حظر يبلغ نصف قطرها 300 متر، ومع ذلك، فقد سلطت حوادث الطائرات بدون طيار الضوء على الصعوبات في تطبيق هذا الحظر عمليا، نظرا لصغر حجم الدرونات الجوية وسرعاتها العالية، والتي لا يمكن دائما اكتشافها بواسطة الرادار.
 
وتؤكد الصحيفة أن السلطات العسكرية اليابانية، تتجنب تشغيل معدات الحرب الإلكترونية بشكل دائم، لأن ذلك قد يتداخل مع الاتصالات في المناطق الحضرية المجاورة. (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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