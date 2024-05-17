تايلاند تعرب عن "حزنها" لمقتل اثنين من مواطنيها خلال هجوم "حماس"

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أعرب رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، عن "حزنه العميق" لمقتل تايلانديين اثنين خلال هجوم "حماس"، إذ لا تزال الحركة تحتجز جثتيهما، وفق الوكالة الفرنسية.وكتب تافيسين على منصة إكس: "أشعر بحزن عميق بعدما علمت أن الرهينتين التايلانديين في غزة، وهما السيد سونثايا أوكخاراسري، والسيد سودثيساك رينثالاك، قد تأكدت وفاتهما الآن".وأضاف "أتقدم بخالص التعازي لعائلتيهما"، مشيرا إلى أن "الحكومة التايلاندية ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "أبلغنا عائلتي مواطنين تايلانديين مختطفين، كانا يعملان في الزراعة في المزارع القريبة من كيبوتس بئيري، بأنهما قتلا في الهجوم في 7 تشرين الاول، وأن "حماس" تحتجز جثتيهما". (روسيا اليوم)