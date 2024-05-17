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تايلاند تعرب عن "حزنها" لمقتل اثنين من مواطنيها خلال هجوم "حماس"

Lebanon 24
17-05-2024 | 02:38
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أعرب رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، عن "حزنه العميق" لمقتل تايلانديين اثنين خلال هجوم "حماس"، إذ لا تزال الحركة تحتجز جثتيهما، وفق الوكالة الفرنسية.

وكتب تافيسين على منصة إكس: "أشعر بحزن عميق بعدما علمت أن الرهينتين التايلانديين في غزة، وهما السيد سونثايا أوكخاراسري، والسيد سودثيساك رينثالاك، قد تأكدت وفاتهما الآن".
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وأضاف "أتقدم بخالص التعازي لعائلتيهما"، مشيرا إلى أن "الحكومة التايلاندية ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "أبلغنا عائلتي مواطنين تايلانديين مختطفين، كانا يعملان في الزراعة في المزارع القريبة من كيبوتس بئيري، بأنهما قتلا في الهجوم في 7 تشرين الاول، وأن "حماس" تحتجز جثتيهما". (روسيا اليوم)
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