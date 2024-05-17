بعد إنجاز عملية البناء.. شاحنات المساعدات بدأت بالتحرك نحو الرصيف العائم في غزة

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم الجمعة أن الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بدأت بالتحرك نحو شاطئ قطاع غزة، عبر الرصيف المؤقت الذي تم إنشاؤه.وقالت القيادة في بيان نشر عبر منصة "إكس": "اليوم، وفي حوالي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غزة، بدأت الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بالتحرك إلى شاطئ غزة عبر الرصيف المؤقت".وأكدت أنه "لم تصل أي قوات أميركية إلى الشاطئ في غزة"، مشيرة إلى أن "هذا هو نتاج جهد مستمر متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر ممر بحري ذي طبيعة إنسانية بالكامل، وسيشمل سلع المساعدات التي تبرع بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية". (روسيا اليوم)