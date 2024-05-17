دبوسي بحث مع الدخيري تعزيز التعاون لضمان الأمن الغذائي

التقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية والمكتب العربي لريادة الأعمال في لبنان البروفسور إبراهيم الدخيري، خلال مشاركته في المنتدى العالمي لرواد الأعمال والإستثمار الذي تستضيفه مملكة البحرين. وتمت مناقشة التعاون في دعم المشاريع الزراعية وضمان الأمن الغذائي في لبنان والمنطقة العربية، مثنياً على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مجال الصناعات الغذائية وسلامة الغذاء.

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