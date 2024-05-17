في فرنسا.. الشرطة تقتل رجلا أراد إشعال النار في كنيس يهودي

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أعلن وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانين، الجمعة، عن تحييد رجل مسلح من قبل الشرطة عندما أراد إشعال النار في كنيس يهودي في مدينة روان شمال البلاد.وأفاد دارمانين في منشور على منصات التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن "الشخص المسلح أراد بوضوح إشعال النار في الكنيس اليهودي بالمدينة"، قبل أن يتدخل رجال الشرطة، الذين هنأهم على استجابتهم وشجاعتهم.من جهته، أفاد مصدر مقرب من الملف لفرانس برس، بأن الرجل "كان مسلّحا بسكين وعصا من الحديد، اقترب من رجال الشرطة الذين أطلقوا النار، وقُتل الشخص".وأوضح مصدر في الشرطة أن عناصرها "تدخلوا إثر بلاغ عن تصاعد دخان قرب الكنيس".وتحدث الشهادات على مواقع التواصل الاجتماعي عن شخص مسلح بسكين هاجم ضابط شرطة أمام الكنيس.وأعلنت الحكومة الفرنسية، مطلع الشهر الجاري، أنّ الهجمات المعادية للسامية في فرنسا، زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 300 بالمئة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. (الحرة)