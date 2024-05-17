24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بتطور جديد.. الحوثيون يسقطون طائرة أميركية في مأرب
Lebanon 24
17-05-2024
|
04:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع أن الحركة أسقطت طائرة أميركية (MQ9 ) أمس أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.
وقال سريع في بيان اليوم الجمعة، نشره على موقع "إكس": "تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية نوع (MQ9) مساء أمس الخميس أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب، وهي الطائرة الرابعة التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".
Advertisement
وأضاف: "تم استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع وسيتم توزيع مشاهد الإسقاط لاحقا".
وأكد أن "القوات المسلحة تؤكد جهوزيتها الكاملة على كل المستويات برا وبحرا وجوا وإن كل محاولات الأعداء ستبوء بالفشل وستكون القوات المسلحة لها بالمرصاد". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين يهزّ سوريا.. وفاة فنان شهير بعد صراع طويل مع مرض العضال فمن هو؟ (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ سوريا.. وفاة فنان شهير بعد صراع طويل مع مرض العضال فمن هو؟ (صورة)
15:00 | 2024-05-16
16/05/2024 03:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قويٌ سُمِعَ في بيروت ومناطق جنوبيّة... ما هو؟
Lebanon 24
صوتٌ قويٌ سُمِعَ في بيروت ومناطق جنوبيّة... ما هو؟
09:49 | 2024-05-16
16/05/2024 09:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة كبيرة".. إسرائيل تكشف تفاصيل عمليّة قام بها "حزب الله" ردّاً على اغتيال حسين مكي
Lebanon 24
"ضربة كبيرة".. إسرائيل تكشف تفاصيل عمليّة قام بها "حزب الله" ردّاً على اغتيال حسين مكي
12:00 | 2024-05-16
16/05/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس.. زوجته فارقت الحياة فجأة!
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس.. زوجته فارقت الحياة فجأة!
12:37 | 2024-05-16
16/05/2024 12:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تضرب قناة تلفزيونية.. هذا ما فعله المراسل خلال بث مباشر! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة تضرب قناة تلفزيونية.. هذا ما فعله المراسل خلال بث مباشر! (فيديو)
14:19 | 2024-05-16
16/05/2024 02:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:18 | 2024-05-17
بين المنازل... سقوط صاروخ بالخطأ من طائرة إسرائيليّة داخل مستوطنة
05:47 | 2024-05-17
ماسك يحدث ضجة بتنبؤاته.. ماذا أعلن؟
05:39 | 2024-05-17
مرض خطير جدّاً ظهر في بلدٍ قريبٍ من لبنان... ما هو؟
05:29 | 2024-05-17
إشكال كبير خلال إجتماع الحكومة الإسرائيليّة... ومطالبة بإقالة وزير بارز
05:11 | 2024-05-17
أطلق تحذيراً مرعباً.. العالم الهولنديّ يتحدّث عن زلازل عنيفة وشيكة إليكم ما كشفه
03:57 | 2024-05-17
إسرائيل ترسل المزيد من القوات إلى رفح وغزة "على شفير المجاعة"
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
17/05/2024 13:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
17/05/2024 13:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
17/05/2024 13:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24