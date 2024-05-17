بتطور جديد.. الحوثيون يسقطون طائرة أميركية في مأرب

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أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع أن الحركة أسقطت طائرة أميركية (MQ9 ) أمس أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.وقال سريع في بيان اليوم الجمعة، نشره على موقع "إكس": "تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية نوع (MQ9) مساء أمس الخميس أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب، وهي الطائرة الرابعة التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".وأضاف: "تم استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع وسيتم توزيع مشاهد الإسقاط لاحقا".وأكد أن "القوات المسلحة تؤكد جهوزيتها الكاملة على كل المستويات برا وبحرا وجوا وإن كل محاولات الأعداء ستبوء بالفشل وستكون القوات المسلحة لها بالمرصاد". (روسيا اليوم)