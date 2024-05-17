إشكال كبير خلال إجتماع الحكومة الإسرائيليّة... ومطالبة بإقالة وزير بارز

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، عن حصول مواجهة حادة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال اجتماع "الكابينت"، على خلفية المساعدات الإنسانية لغزة.

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كما أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية، أنّ بن غفير طالب نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت إثر مغادرة الأخير إجتماع أمس، أثناء حديث وزير الأمن القومي.

أما "القناة 12 الإسرائيليّة"، فأشارت إلى أنّ الوزير بيني غانتس يدرس إمكانية عقد مؤتمر صحفي خلال أيّام، يُمهد الطريق للإنسحاب من الحكومة إذا لم تُغيّر سياستها".