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صحة

مرض خطير جدّاً ظهر في بلدٍ قريبٍ من لبنان... ما هو؟

Lebanon 24
17-05-2024 | 05:39
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أعلنت إدارة مستشفى المجتهد في دمشق، تسجيل إصابة بمرض نادر إسمه "متلازمة تفعيل البالعات"، حيث جرى تشخيصها وعلاجها، مؤكدة أنها الحالة الرابعة من نوعها على مستوى العالم.

وقال مدير مستشفى المجتهد أحمد عباس، إن فريقاً طبياً من شعبة أمراض المفاصل والروماتيزم، تمكن من علاج حالة نادرة لمريضة تبلغ من العمر 26 سنة راجعت المستشفى بعد تشخيصها.
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وبحسب مدير المستشفى، فإن تشخيص وعلاج الحالة استمر قرابة 8 أشهر، مؤكداً أن التشخيص المبكر أسهم بإنقاذ حياة المريضة، لأن هذا النوع من المرض يؤدي إلى نقص المناعة وحدوث التهابات شديدة تؤدي للوفاة.

من جانبه، يقول الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح المصرية إن "متلازمة تفعيل البالعات" تعتمد على مهاجمة الخلايا المتواجدة في جسم الإنسان لأعضاء بدلا من الدفاع عنها، كما تقوم أجهزة الجسم بمهاجمة نفسها وبعضها بعضا ما يدمر مناعته ويؤدي للوفاة.

ويضيف أن الإصابة بهذه المتلازمة قد تكون بسبب مرض تنفسي أو عدوى، وسميت بالبالعات لأنها تبتلع الجسم ومناعته وتحدث له عاصفة مناعية قاتلة واختلالا واعتلالا مفاجئا للجسم، مشيرا إلى أنها تصدر من الغدد الليمفاوية وقد تهاجم الدم وتسبب تجلطا وتهاجم الكبد والعظام بل وتهاجم الغدد الليمفاوية نفسها.

ويتابع أن هذه المتلازمة من الممكن أن تسبب تسمما دمويا وفشلا كلويا وكبديا، كما يمكنها أن تبتلع الخلايا الحية في جسم الإنسان وتسبب كذلك التهابا في المفاصل، موضحا أن هذا المرض قد ينجم من حمى أو عدوى وتشمل أعراضه تورما في الجسم وطفحا جلديا.

وقال الحداد إن علاج هذه المتلازمة يكون أحيانا بالكورتيزون وبالحصول على مثبطات مناعية بقوة، ودم وبلازما لحين استقرار الحالة. (العربية)
 
 

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