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عربي-دولي

بين المنازل... سقوط صاروخ بالخطأ من طائرة إسرائيليّة داخل مستوطنة

Lebanon 24
17-05-2024 | 06:18
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أفاد موقع "واينت" العبري بأن صاروخا سقط بالخطأ من مقاتلة حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، على مستوطنة ياتيد في منطقة إشكول جنوب إسرائيل.

وقال الموقع العبري إن الصاروخ سقط من طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بين المنازل ولم ينفجر".
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وأضاف أن "خبراء تفكيك المتفجرات وصلوا إلى المكان". (روسيا اليوم)
 
 
 

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