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عربي-دولي

دمرت ثلاث طائرات حربية روسية.. ضربة أوكرانية على قاعدة جوية في القرم

Lebanon 24
17-05-2024 | 07:15
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قالت شركة ماكسار الأميركية للأقمار الاصطناعية التجارية إن ضربة أوكرانية بعيدة المدى على قاعدة "بيلبك" الجوية التي تسيطر عليها روسيا في شبه جزيرة القرم دمرت ثلاث طائرات حربية روسية ومنشأة للوقود قرب مدرجها الرئيسي.
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واستندت الشركة إلى صور أقمار اصطناعية التقطت، الخميس، وأظهرت تدمير طائرتين مقاتلتين من طراز ميغ-31 ومقاتلة من طراز سو-27. وأضافت أن الهجوم أسفر أيضا فيما يبدو عن إلحاق أضرار بمقاتلة من طراز ميغ-29.

ولم تعلن أوكرانيا صراحة مسؤوليتها عن ضرب القاعدة الجوية. (الحرة) 
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