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عربي-دولي
بوتين يعلن إنشاء منطقة عازلة في خاركيف
Lebanon 24
17-05-2024
|
07:37
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة أن بلاده تنشئ منطقة عازلة في مدينة خاركيف في أوكرانيا، بهدف حماية المناطق الحدودية هناك.
ونقلت وكالة رويترز عن بوتين قوله إن السيطرة على المدينة ليست جزءا من خطة روسيا في الوقت الراهن.
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وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي خلال زيارة دولة للصين، أن تقدم روسيا في الآونة الأخيرة في خاركيف جاء ردا على قصف أوكرانيا لمناطق حدودية روسية مثل بيلغورود.
وتابع: "بالنسبة لما يحدث في منطقة خاركيف، فهذا خطأ أوكرانيا لأنها تنفذ هجمات وتواصل ذلك وللأسف تقصف أحياء سكنية في المناطق الحدودية من بينها بيلجورود".
وأردف "المدنيون يموتون هناك، ومن الواضح أنهم يقصفون وسط المدينة بشكل مباشر فضلا عن المناطق السكنية، وقلت علنا إذا استمر هذا الحال، فسنضطر إلى إنشاء حزام أمني أو منطقة عازلة. هذا مانفعله الآن".
وقال بوتين عند سؤاله عما إذا كانت القوات الروسية تعتزم السيطرة على خاركيف التي تعد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا: "بالنسبة لخاركيف، لا توجد مثل هذه الخطط في الوقت الحالي". (سكاي نيوز عربية)
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