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عربي-دولي

قاطرة انزلقت من على جسر.. والسائقة بقيت معلقة في الهواء!

Lebanon 24
17-05-2024 | 07:52
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التقطت مشاهد مرعبة لسائقة شاحنة تركت معلقة على جسر فوق نهر أوهايو.

وكانت سيدني توماس تقود شاحنتها فوق جسر كلارك التذكاري عندما اصطدمت بها شاحنة صغيرة ودفعتها إلى حافة الجسر.

وتم عرض لقطات Dashcam من الشاحنة في المحكمة، حيث مثل سائق الشاحنة تريفور برانهام، 33 عامًا، أمام المحكمة بعد توجيه الاتهام إليه.
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وفي اللقطات، شوهدت الشاحنة الصغيرة وهي تنحرف عن مسارها، لتجنب الاصطدام بسيارة كانت متوقفة، قبل أن تصطدم بتوماس.

وتجنبت توماس بدورها السيارات الأخرى على الجسر بشاحنتها، ثم اخترقت سياج الحافة، ولحسن حظها فإن الشاحنة لم تسقط في نهر أوهايو وظلت معلقة في الهواء بشكل مخيف.

وأمضت توماس حوالي نصف ساعة في كابينة شاحنتها ذات الـ 18 عجلة وهي تتدلى فوق الجسر الذي يبلغ عمره حوالي 100 عام والذي يربط لويزفيل بجنوب إنديانا.

وتم اتهام برانهام بأربع تهم تتعلق بالتعريض المتعمد للخطر. وقال شهود عيان للشرطة إن السائق كان مسرعا ويتحرك داخل وخارج حركة المرور عندما اصطدم بمركبة متوقفة.

وجاء في تقرير الاعتقال أنه عبر بعد ذلك إلى الممرات المقابلة، واصطدم بسيارة أخرى كان بداخلها شخصان، ثم اصطدم بمقطورة الجرار.

واضطرت أطقم الإنقاذ إلى إجراء عملية إنقاذ جريئة لتوماس في أعقاب الحادث، وتم انتشالها من على ارتفاع حوالي 80 قدمًا فوق نهر أوهايو. (العربية)

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