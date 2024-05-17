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عربي-دولي
مدير الدفاع المدني في شمال غزة: الجيش الإسرائيلي حرق أجزاء كبيرة من مخيّم جباليا
Lebanon 24
17-05-2024
|
08:23
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قال مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أحمد الكلحوت، إن الجيش الإسرائيلي قام بحرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا شمال القطاع.
وأضاف الكلحوت في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي "دمر كل أشكال الحياة في المخيم، وقام بحرق أجزاء كبيرة منه.
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وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني لم تستطع الوصول للجرحى والمصابين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المخيم. (روسيا اليوم)
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