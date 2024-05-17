مدير الدفاع المدني في شمال غزة: الجيش الإسرائيلي حرق أجزاء كبيرة من مخيّم جباليا

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قال مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أحمد الكلحوت، إن الجيش الإسرائيلي قام بحرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا شمال القطاع.وأضاف الكلحوت في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي "دمر كل أشكال الحياة في المخيم، وقام بحرق أجزاء كبيرة منه.وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني لم تستطع الوصول للجرحى والمصابين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المخيم. (روسيا اليوم)