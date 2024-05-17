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سقوط طائرة إسرائيليّة... ما هو نوعها؟

Lebanon 24
17-05-2024 | 08:39
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أعلن الجيش الإسرائيلي، عن سقوط طائرة من دون طيّار من نوع "سكاي رايدر" في منطقة مجدل شمس في الجولان المحتلّ.
 
 
وأوضح الجيش الإسرائيليّ أن الطائرة سقطت بسبب عطل تقنيّ.
 
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وقال إنّه لا يخشى من تسرب المعلومات.
 
 
 
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طائرة

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