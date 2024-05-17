سقوط طائرة إسرائيليّة... ما هو نوعها؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن سقوط طائرة من دون طيّار من نوع "سكاي رايدر" في منطقة مجدل شمس في الجولان المحتلّ.

وأوضح الجيش الإسرائيليّ أن الطائرة سقطت بسبب عطل تقنيّ.

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وقال إنّه لا يخشى من تسرب المعلومات.