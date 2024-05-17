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روسيا تعلن السيطرة على 12 قرية في منطقة خاركيف خلال أسبوع

Lebanon 24
17-05-2024 | 09:05
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أعلنت روسيا أن جيشها يواصل التقدم في شمال شرق أوكرانيا وأنه سيطر على 12 قرية في منطقة خاركيف خلال أسبوع منذ إطلاق هجوم بري جديد كبير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية وفق ما نقلت"فرانس برس": إن "وحدات من مجموعة الشمال حررت 12 بلدة في منطقة خاركيف خلال الأسبوع الماضي... وتواصل التقدم في عمق دفاعات العدو".
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