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عربي-دولي

زيلينسكي يوقع قانونا يسمح لبعض السجناء بالخدمة في الجيش

Lebanon 24
17-05-2024 | 10:45
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أظهرت قاعدة بيانات البرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقع قانوناً يسمح لبعض السجناء بالخدمة في الجيش.

وذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان أنه تم التوقيع أيضاً على قانون منفصل يهدف إلى زيادة الغرامات المفروضة على الذين لا يمتثلون لقواعد التعبئة العسكرية.
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يأتي هذا بينما أعلنت روسيا، اليوم، أن جيشها يواصل التقدم في شمال شرقي أوكرانيا وأنه سيطر على 12 قرية في منطقة خاركيف خلال أسبوع منذ إطلاق هجوم بري جديد كبير. (العربية) 
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