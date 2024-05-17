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عربي-دولي

كيف علق ترامب على زيارة بوتين إلى الصين؟

Lebanon 24
17-05-2024 | 10:46
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أفادت شبكة إعلامية أميركية بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حذر من مشكلات قد تواجه واشنطن بسبب تعزيز العلاقات الروسية الصينية.

وقالت الشبكة الأميركية: "سرد ترامب القضايا الأخرى التي كانت (واشنطن) تشعر بالقلق إزاءها، بما في ذلك التضخم والاقتصاد...، لكنه قال إن الاجتماع بين زعيمي الصين وروسيا كان على الأرجح أسوأ من أي شيء آخر"، وفق ما ذكرت الشبكة.
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وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، حذر ترامب أثناء جلوسه في قاعة المحكمة في مانهاتن من أن موسكو وبكين تعملان على تعزيز العلاقات بينهما، التي اعتبر أنها تشكل خطرا على الولايات المتحدة.

وقال ترامب خارج المحكمة: "الرئيس الصيني شي جين بينغ، أعرفه جيدًا. والرئيس الروسي بوتين، أعرفه جيدًا. إنهما يعملان الآن معًا على خطط ما".
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