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عربي-دولي

أذربيجان تطالب وزير الداخلية الفرنسي بالاعتذار

Lebanon 24
17-05-2024 | 11:15
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رفضت وزارة الخارجية الأذربيجانية تصريح لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اتهمها فيه بأنها "دولة دكتاتورية"، وطالبته بالاعتذار.

 وأكد متحدث الخارجية الأذربيجانية، آيهان حاجي زادة، في بيان الجمعة، إن بلاده ترفض تماما وجهة نظر دارمانين.

 وقال: "عليه (دارمانين) الاعتذار عن التصريح، وإلا فإن هذا الوضع سيؤثر سلبا على العلاقات الأذربيجانية الفرنسية".

 وأضاف: "الحقوق والحريات مكفولة تماما في أذربيجان، على عكس فرنسا حيث تنتهك حقوق الإنسان بشدة، ويقتل المتظاهرون، وتنتشر معاداة الإسلام، والهجمات ضد المسلمين، ومعاداة السامية".

وأوضح أن أذربيجان تشكلت وتطورت مجتمعا ملتزما بالقيم الديمقراطية منذ استقلالها، وأن مواطنيها من أعراق وأديان مختلفة يعيشون في ود وسلام.

( الأناضول)
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