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عربي-دولي

الأمم المتحدة تحذر من "جوع كارثي" في السودان

Lebanon 24
17-05-2024 | 11:35
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حذرت الأمم المتحدة الجمعة، من أنها لم تتلق إلا 12% من تمويل بقيمة 2,7 مليار دولار طلبته لمساعدة السودان الذي يشهد حربا منذ نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ينس لايركه "هناك نقص كارثي في التمويل، وإذا لم تصل المزيد من الموارد بسرعة، لن تتمكن المنظمات الإنسانية من درء المجاعة ومنع المزيد من الحرمان من الأساسيات بالوقت المناسب".

 وأضاف "في السودان، يحتاج نصف السكان إلى مساعدات إنسانية. المجاعة تقترب. الأمراض تقترب. القتال يقترب من المدنيين خصوصا في دارفور".

 وتابع "حان الوقت الآن لكي يفي المانحون بالتعهدات التي قطعوها ويكثفوا جهودهم ويساهموا في مساعدة السودان وأن يكونوا جزءا من تغيير المسار الحالي الذي يودي إلى الهاوية".

 وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها المتزايد في الأيام الأخيرة إزاء تقارير عن قتال عنيف في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة فيما تسعى قوات الدعم السريع للسيطرة على الفاشر، آخر مدينة رئيسية في إقليم دارفور في غرب البلاد لا تخضع لسيطرتها. (روسيا اليوم)

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