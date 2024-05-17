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واشنطن تطالب تل أبيب بخطة تحدد من يحكم غزة بعد الحرب

Lebanon 24
17-05-2024 | 12:20
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جددت الولايات المتحدة، الجمعة، مطالبتها إسرائيل بتوضيح خطتها لمن سيحكم قطاع غزة بعد الحرب.

 جاء ذلك في مقابلة أجراها السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو، مع صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة.

 وتؤكد حركة "حماس" على أن مسألة من يحكم غزة بعد الحرب شأن فلسطيني تقرره الفصائل و"سيكون وفق ما تقتضيه مصلحة شعبها".

 بينما قال ليو، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تطالب إسرائيل منذ أشهر بإجابة على سؤال من سيحكم غزة بعد الإطاحة بحماس من السلطة".

 وأشار إلى أن اتفاق واشنطن مع إسرائيل على "ضرورة إقصاء حماس" من حكم القطاع، وعلى "ألا يقوم الجيش الإسرائيلي بخلق احتلال دائم" له.

 وأضاف ليو: "يجب أن تكون لديك خطة لما سيأتي بعد ذلك". ( الأناضول)

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