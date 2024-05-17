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بالخطأ.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية بمستوطنة قرب غزة!

Lebanon 24
17-05-2024 | 12:15
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كشف تقرير إعلامي إسرائيلي أن قنبلة تزن نصف طن، سقطت من طائرة حربية إسرائيلية بالخطأ على إحدى مستوطنات غلاف غزة.

وقد ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن "قنبلة تزن نصف طن تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي سقطت بالخطأ على بلدة ياتيد في غلاف غزة، ولكنها لم تنفجر".
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ورغم عدم إعلان الجيش عن خسائر، فإن تصريحات لاحقة أفادت بأنه نجم عن سقوط القنبلة الضخمة على بلدة ياتيد أضرارا.

وأشارت تقارير إعلامية تحت عنوان "خلل خطير في جيش الدفاع الإسرائيلي"، أن قنبلة ضخمة سقطت اليوم الجمعة في موشاف ياتيد جنوب أوطاف وأحدثت أضراراً، حسبما أفاد مراسل إذاعة الجيش للشؤون العسكرية والأمنية هيليل بيتون روزين.

وفي وقت سابق اليوم، قال المجلس الإقليمي لمنطقة "أشكول" إنه، "تم الكشف عن سقوط القنبلة الضخمة من طائرة حربية في ساحة منزل في مستوطنة ياتيد. وتعمل قوات الأمن في مكان الحادث على إخلاء الطائرة التي تم إسقاطها".

وأضاف أنه "يجري تقييم الوضع من قبل متخصصين في مكان الحادث، وبناء على ذلك سيتم إصدار تعليمات لسكان موشاف الذين يعيشون على مقربة من مكان السقوط.. إذا لزم الأمر.. وسيتم التحقيق في الحادث من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي". (العربية)
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