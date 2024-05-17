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أبو عبيدة: مستعدون لمعركة استنزاف طويلة

Lebanon 24
17-05-2024 | 12:35
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أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم الجمعة، أن "الحركة مستعدة لمعركة استنزاف طويلة وسحب الجيش الإسرائيلي إلى مستنقع لا يجد فيه إلا القتل".

وفي كلمة له، قال أبو عبيدة: "32 أسبوعا وشعب غزة ومقاوموه يخوضون حربا غير متكافئة، ودفاعا أسطوريا ضد الهمجية الصهيونية، مشيرا إلى أن "العدو مارس وحكومته النازية في هذه الفترة أبشع جرائم الإبادة ضد شعبنا، والجيش الإسرائيلي يتفاخر بجرائمه التي ارتكبها كإنجازات عسكرية".
وشدد على أن "الترويع والإجرام والتدمير الممنهج هو الاستراتيجية الثابتة المتبعة من العدو في غزة"، ولكنه بحسب أبو عبيدة فإن "العدو في سلسلة من التخبط، وقد قرر بدء عدوان بري على رفح وحي الزيتون وجباليا ظانا أنها باتت أهدافا سهلة".
 
وأضاف: "مجاهدونا تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية إسرائيلية في محاور القتال بغزة، والعدو في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده".
 
 
وأكد أبو عبيدة قدرة الحركة على الصمود والقتال مهما طال أمد العدوان، وقال: "بعد 224 يوما نؤكد أن ما يحدث من مواجهة بطولية لمقاومينا وشعبنا تؤكد قدرتنا على الصمود والقتال"، لافتاً إلى أن العدو يعلن عن جزء من خسائره، لكن ما نرصده أكبر بكثير.
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