الجيش الإسرائيلي: تمكنا من تخليص 3 جثث لأسرى إسرائيليين كانوا في غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري يوم الجمعة، إن الجيش تمكن من تخليص جثث عدد من ضحايا حفل 7 تشرين الأول 2023.

وأضاف هاغاري: "تمكنا من تخليص 3 جثث لأسرى كانوا محتجزين في قطاع غزة بتعاون استخباري مع الشاباك".

وصرح بأنهم يبذلون جهودا كبيرة لاستعادة باقي المحتجزين من قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.

وأكد أن "الجثث الثلاث التي عثروا عليها تعود لأسرى قتلوا خلال هجوم 7 تشرين الأول وأن الجثامين تعود لكل من يتسحاق غلينتر وشيني لوك وعميت بوسكيلا".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على إعلان الجيش: "هذه الخسارة الفادحة مفجعة للقلب.. أنا وزوجتي سارة نحزن مع العائلات.. قلوبنا جميعا معهم في ساعة حزنهم الشديد".

وأضاف نتنياهو "سوف نعيد جميع رهائننا، الأحياء منهم والأموات على حد سواء". ( روسيا اليوم)