الأشقياء الأربعة.. قتلوا إمام مسجد قبل خطبة الجمعة ببورسعيد

ألقت قوات الأمن في محافظة بورسعيد بمصر القبض على المتهمين بقتل الشاب محمد أحمد عوف طعنا بسلاح أبيض في منطقة القابوطي الجديد بنطاق حي الضواحي، إثر خلافات سابقة مع أسرة المجني عليه.

وقال شهود العيان إن المجني عليه كان مشهودا له بالصلاح والتزامه بالأخلاق وخدمة أهالي المنطقة، وكان حريصا على إمامتهم في الصلاة بالمسجد وخاصة صلاة الفجر.

وأوضح أحد شهود العيان أنه سمع صراخا وشتائم فتوجه إلى مصدرها ليجد المتهم الرئيسي أمام منزل المجني عليه يسبه ويشتمه، ويحاول أن يستفزه ليخرج من منزله.

وأفاد بأن المتهم وأشقاءه طعنوا في شرف زوجة المجني عليه من أجل استفزازه.

وأكد أنه والمتواجدون بالمكان نجحوا في إثناء المتهمين عن الاعتداء على المجني عليه، وذهب كل منهم في حال سبيله.

وأشار إلى أنه وبعد فترة وجيزة سمع صراخا مرة أخرى فعاد ليجد المتهم وقد قتل الضحية، حيث قال: "فعلا مشيوا وبعد شوية سمعنا إنهم قتلوه.. وجرينا لقينا المتهم ماسك السكينة.. وقال لإخواته إمشوا وأنا هخلص عليه". (روسيا اليوم)