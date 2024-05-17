Advertisement

عربي-دولي

الأشقياء الأربعة.. قتلوا إمام مسجد قبل خطبة الجمعة ببورسعيد

Lebanon 24
17-05-2024 | 13:50
A-
A+
Doc-P-1200911-638515761020494286.jpg
Doc-P-1200911-638515761020494286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ألقت قوات الأمن في محافظة بورسعيد بمصر القبض على المتهمين بقتل الشاب محمد أحمد عوف طعنا بسلاح أبيض في منطقة القابوطي الجديد بنطاق حي الضواحي، إثر خلافات سابقة مع أسرة المجني عليه.

 وقال شهود العيان إن المجني عليه كان مشهودا له بالصلاح والتزامه بالأخلاق وخدمة أهالي المنطقة، وكان حريصا على إمامتهم في الصلاة بالمسجد وخاصة صلاة الفجر.

 وأوضح أحد شهود العيان أنه سمع صراخا وشتائم فتوجه إلى مصدرها ليجد المتهم الرئيسي أمام منزل المجني عليه يسبه ويشتمه، ويحاول أن يستفزه ليخرج من منزله.

وأفاد بأن المتهم وأشقاءه طعنوا في شرف زوجة المجني عليه من أجل استفزازه.

 وأكد أنه والمتواجدون بالمكان نجحوا في إثناء المتهمين عن الاعتداء على المجني عليه، وذهب كل منهم في حال سبيله.

 وأشار إلى أنه وبعد فترة وجيزة سمع صراخا مرة أخرى فعاد ليجد المتهم وقد قتل الضحية، حيث قال: "فعلا مشيوا وبعد شوية سمعنا إنهم قتلوه.. وجرينا لقينا المتهم ماسك السكينة.. وقال لإخواته إمشوا وأنا هخلص عليه". (روسيا اليوم)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2024-05-17
16:41 | 2024-05-17
16:20 | 2024-05-17
16:00 | 2024-05-17
15:38 | 2024-05-17
15:35 | 2024-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24