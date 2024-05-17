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"حكومة غزة": إغلاق إسرائيل للمعابر أعاد شبح المجاعة من جديد

Lebanon 24
17-05-2024 | 14:40
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حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، من أن شبح المجاعة عاد إلى القطاع من جديد مع استمرار إسرائيل في إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.

 وقال المكتب في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "شبح المجاعة عاد ليهدد من جديد محافظتي غزة والشمال مع استمرار إسرائيل في إغلاق معبري رفح وكرم أبوسالم".

 وأضاف أن "أزمة الأمن الغذائي تتفاقم (كذلك) في محافظات الوسط والجنوب، لا سيما مع نزوح عشرات الآلاف من مدينة رفح (جنوبي القطاع) جراء الاجتياح الإسرائيلي للمدينة" في 6 أيار الجاري.

وطالب المكتب الإعلامي بـ"انسحاب قوات الاحتلال من معبر رفح (الذي سيطرت على الجانب الفلسطيني منه في 7 أيار) في ضوء الكارثة الإنسانية التي تزداد مأساوية" بالقطاع.

 وتابع: "في ظل الحديث عن الرصيف المائي نؤكد أن المعابر البرية هي الأكثر جدوى وفاعلية لإيصال المساعدات إلى القطاع".

 ودعا المكتب، المجتمع الدولي إلى "التداعي عاجلا وقبل فوات الأوان لإنقاذ من يموتون جوعا بالقطاع". ( الأناضول)

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