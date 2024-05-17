في إيران.. تفكيك شبكة من عبدة الشيطان!

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية أكثر من 260 شخصا، بينهم ثلاثة مواطنين أوروبيين، في تجمع "شيطاني" غربي العاصمة طهران، وفق ما ذكرته وكالة أنباء تسنيم اليوم الجمعة.



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وأرفقت الوكالة في تقريرها صورا تظهر أقنعة، تحاكي فيما يبدو شكل الجماجم وقمصان عليها رسوم جماجم.



وتأتي المداهمة في إطار حملة أمنية يجري تنفيذها على امتداد البلاد، على نساء متهمات بمخالفة قواعد الزي الإسلامي الصارمة في إيران. (روسيا اليوم) وكتبت الوكالة الإيرانية: "تم تفكيك شبكة شيطانية في طهران واعتقال ثلاثة مواطنين أوروبيين"، كاشفة أن "146 رجلا و115 امرأة اعتقلوا وتم ضبط كحول ومخدرات في ذات المكان".وأرفقت الوكالة في تقريرها صورا تظهر أقنعة، تحاكي فيما يبدو شكل الجماجم وقمصان عليها رسوم جماجم.وتأتي المداهمة في إطار حملة أمنية يجري تنفيذها على امتداد البلاد، على نساء متهمات بمخالفة قواعد الزي الإسلامي الصارمة في إيران. (روسيا اليوم)