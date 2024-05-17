هجوم فلسطيني على واشنطن بسبب الرصيف الأميركي العائم قبالة غزة

شكك المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، بنوايا الولايات المتحدة من وراء إقامتها رصيفًا مائيًا قبالة سواحل القطاع.

وحذر من أنه "لن يغطي" حاجة القطاع من الغذاء، وسيعطي إسرائيل "الفرصة لتمديد الحرب".

وقال المكتب الإعلامي، في بيان: "الرصيف المائي العائم لن يُغطي حاجة شعبنا الفلسطيني من الغذاء في ظل سياسة تجويع تطال 2.4 مليون إنسان في غزة، بينهم 2 مليون نازح يعيشون على المساعدات اليومية، ويحتاجون إلى أكثر من 7 ملايين وجبة طعام يوميًا".

وأضاف: "ما سيقدمه (هذا الرصيف) لن يكسر المجاعة، ولن يغطي هذه الحاجة الهائلة (من الغذاء) لأهلنا وشعبنا في غزة، بل سيعطي الاحتلال فرصة لتمديد هذه الحرب التي أكلت الأخضر واليابس".

واعتبر المكتب، أن الإدارة الأميركية "تحاول تجميل وجهها القبيح والظهور بوجه حضاري" من خلال إقامة هذا الرصيف المائي، من خلال القول بأن "الهدف من إقامته إدخال مساعدات إنسانية ووجبات غذائية لشعبنا الفلسطيني في غزة".

وشكك في "نوايا الإدارة الأميركية التي تعمل على إدارة حرب الإبادة الجماعية في غزة واستمرارها، وتُشكِّل جدار حماية وإسناد للاحتلال، وتواصل دعمه بشكل مطلق للاستمرار في حربه ضد المدنيين".

ودعا المكتب الإعلامي إلى "فتح المعابر البرية (المؤدية إلى غزة) بشكل فوري وعاجل وإدخال المساعدات المختلفة والوقود منها".

وحمّل إسرائيل والإدارة الأميركية "كامل المسؤولية عن سياسة التجويع والحصار ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة بشكل مدبر ومبيت مقصود، واستمرار حرب الإبادة الجماعية وعن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي وضد المبادئ العالمية لحقوق الإنسان".

وطالب المكتب الإعلامي كل دول العالم الحر وكل المنظمات الدولية والأممية بـ"ممارسة ضغط فعلي وحقيقي على الاحتلال وعلى الإدارة الأميركية من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ووقف العدوان المتواصل على قطاع غزة ووقف توريد الأسلحة القاتلة من حلفاء الاحتلال والموجهة لقتل المدنيين والأطفال والنساء". ( الأناضول)