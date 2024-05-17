إنفجار يهزّ أكاديمية عسكرية في روسيا.. سقوط جرحى وفيديوهات توثق المشهد!

أفادت وسائل إعلام الروسية اليوم الجمعة، بحدوث انفجار في أكاديمية بوديوني العسكرية لفيلق الإشارة في سانت بطرسبرغ.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "ريا" نقلاً عن مسؤولين محليين، أن أحد السكان أبلغ عن وقوع انفجار في الأكاديمية العسكرية، فيما أشارت قناة "بازا" على تطبيق تليغرام، والتي ترتبط بجهات إنفاذ القانون، إلى أن سبعة أشخاص قد أصيبوا جراء الانفجار.

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اللقطات الاولى من مكان الانفجار في الأكاديمية العسكرية للاتصالات في سان بطرسبرغ.



اصيب ثمانية أشخاص جراء انفجار في أكاديمية بوديوني للاتصالات في شارع تيخوريتسكي في سان بطرسبرج.



سبب الانفجار؟

في البداية كانت هناك انباء عن هجوم بطائرة بدون طيار، ولكن في الوقت الحالي… pic.twitter.com/UVNj8nkVRm — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) May 17, 2024 Advertisement





وفي الأثناء، يجري التحقيق في الحادث لتحديد أسبابه وتقييم الأضرار الناجم الانفجار الذي وقع في أكاديمية بوديوني العسكرية في سان بطرسبرغ. (سكاي نيوز) وفي الأثناء، يجري التحقيق في الحادث لتحديد أسبابه وتقييم الأضرار الناجم الانفجار الذي وقع في أكاديمية بوديوني العسكرية في سان بطرسبرغ. (سكاي نيوز)