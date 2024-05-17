إنفجار يهزّ أكاديمية عسكرية في روسيا.. سقوط جرحى وفيديوهات توثق المشهد!

🚨🚨🚨⚡️عاجل
اللقطات الاولى من مكان الانفجار في الأكاديمية العسكرية للاتصالات في سان بطرسبرغ.
اصيب ثمانية أشخاص جراء انفجار في أكاديمية بوديوني للاتصالات في شارع تيخوريتسكي في سان بطرسبرج.
سبب الانفجار؟
في البداية كانت هناك انباء عن هجوم بطائرة بدون طيار، ولكن في الوقت الحالي… pic.twitter.com/UVNj8nkVRm
— الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) May 17, 2024
🚨🚨🚨⚡️عاجل
اللقطات الاولى من مكان الانفجار في الأكاديمية العسكرية للاتصالات في سان بطرسبرغ.
اصيب ثمانية أشخاص جراء انفجار في أكاديمية بوديوني للاتصالات في شارع تيخوريتسكي في سان بطرسبرج.
سبب الانفجار؟
في البداية كانت هناك انباء عن هجوم بطائرة بدون طيار، ولكن في الوقت الحالي… pic.twitter.com/UVNj8nkVRm