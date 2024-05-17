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إنفجار يهزّ أكاديمية عسكرية في روسيا.. سقوط جرحى وفيديوهات توثق المشهد!

Lebanon 24
17-05-2024 | 15:38
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أفادت وسائل إعلام الروسية اليوم الجمعة، بحدوث انفجار في أكاديمية بوديوني العسكرية لفيلق الإشارة في سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "ريا" نقلاً عن مسؤولين محليين، أن أحد السكان أبلغ عن وقوع انفجار في الأكاديمية العسكرية، فيما أشارت قناة "بازا" على تطبيق تليغرام، والتي ترتبط بجهات إنفاذ القانون، إلى أن سبعة أشخاص قد أصيبوا جراء الانفجار.
 
 
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وفي الأثناء، يجري التحقيق في الحادث لتحديد أسبابه وتقييم الأضرار الناجم الانفجار الذي وقع في أكاديمية بوديوني العسكرية في سان بطرسبرغ. (سكاي نيوز)
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